Cagliari-Napoli, i biglietti

19 feb 2024

Il Cagliari ha bisogno di tutto il suo popolo per continuare a lottare per l’obiettivo salvezza: domenica 25 febbraio alle ore 15 i rossoblù di mister Ranieri affronteranno il Napoli all'Unipol Domus, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A.

I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online (clicca qui) dalle ore 10 di domani, martedì 20 febbraio, nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate; I settori: Distinti Centrali, Distinti Centrali Nord e Sud, Tribuna Rossa e Blu.

Utilizzando il servizio Ticketag (clicca qui) sarà possibile rivendere il proprio abbonamento per la singola gara e acquistare biglietti nei settori sold out: Curva Nord, Curva Sud e Distinti Laterali.

Qui per ulteriori informazioni