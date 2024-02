POST GARA 🎙

Gianluca Gaetano, autore della rete dell’1-1 rossoblù, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese.

LA GARA

“Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi la partita, i primi 20 minuti siamo stati un po’ troppo timorosi, dopo abbiamo fatto la nostra gara: la potevamo vincere, siamo stati anche un po’ sfortunati perché abbiamo colpito una traversa con Lapadula e non abbiamo concretizzato alcune opportunità potenziali".

UN PUNTO IMPORTANTE

“Il pareggio è molto importante per muovere la classifica, non era una partita facile in trasferta. Ora dobbiamo essere subito concentrati sulla prossima partita contro il Napoli”.

MAI MOLLARE

“Il gruppo che ho trovato qua a Cagliari è eccezionale, mi sono sentito fin da subito molto bene e in sintonia con i compagni. La cosa più importante è che c’è l’intenzione da parte di tutti di lottare insieme senza mollare mai fino alla fine per ottenere l'obiettivo”.

DEDICA SPECIALE

"L'esultanza particolare, fatta sia oggi che contro la Lazio, è una dedica a mia figlia: da quando sono arrivato a Cagliari non ho avuto l'opportunità di vederla, finalmente domani potrò riabbracciare sia lei che mia moglie, sono molto contento".