MATCH REPORT 📋

18 feb 2024

Pareggio per 1-1 maturato nel primo tempo per i rossoblù, che a Udine vanno sotto nella prima fase del match con Zemura e pareggiano in chiusura di prima frazione grazie alla seconda rete consecutiva di Gianluca Gaetano su assist di Tommaso Augello.

SOFFERENZA E REAZIONE

L'Udinese spinge in avvio e al 14' sblocca con Zemura, che riceve palla dal lato destro e col sinistro infila l'incrocio dei pali. I friulani legittimano e pungono un Cagliari che fatica a reagire, così al 30' Lucca di testa manda fuori l'incornata da centro area. Ma in chiusura il pareggio: Gaetano lavora splendidamente la palla dalle retrovie, scarico per Augello che pennella il cross che il napoletano trasforma in gol, al 44'.

CAGLIARI PADRONE, MA NON BASTA

La ripresa ha tutt'altro tenore, col Cagliari che ha maggiore qualità e piglio, anche se non saranno sufficienti per vincere la partita. Pronti, via e al 47' Lapadula incoccia sulla traversa il destro in mischia. Il Cagliari è padrone del campo ma sui rovesciamenti l'Udinese si fa viva, come al 57' quando Lucca al volo di destro manda fuori. Al 67' Luvumbo per un soffio non arriva sul cross basso di Gaetano, mentre la girandola di sostituzioni rivoluziona l'Udinese, pericolosa col tracciante di Samardzic al 73', destro fuori misura. Dentro Pavoletti, Di Pardo e Nandez per il finale, il Cagliari dà l'impressione di poterla vincere ma manca l'ultimo guizzo, mentre l'Udinese rallenta pur insidiando in contropiede. Finisce con un 1-1 che muove la classifica e fa proseguire la corsa.