Verso Udinese-Cagliari

15 feb 2024

Nuova tappa di avvicinamento alla gara contro l’Udinese per i rossoblù di mister Ranieri: questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini la squadra è scesa in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di attivazione tecnica, accompagnati da lavori sul possesso palla. In chiusura una partita giocata a tutto campo.

Domani, venerdì 16, nuovo allenamento. Alle 13.30 mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.