14 feb 2024

+ -

Al CRAI Sport Center di Assemini prosegue la preparazione alla gara di Udine, in programma domenica 18 alle ore 15. I rossoblù sono scesi oggi in campo per svolgere un’attivazione tecnica e dei lavori specifici su forza e reattività. Ha ripreso ad allenarsi con il gruppo Ibrahim Sulemana.

Domani, giovedì 15, nuova seduta di lavoro fissata dallo staff al mattino.