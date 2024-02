Rog alla Dinamo Zagabria

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Rog che si trasferisce alla Dinamo Zagabria in prestito sino al 1° gennaio 2025.

Arrivato nell’Isola nell’estate 2019, ha segnato la sua prima rete in rossoblù all’esordio, il 18 agosto, nella vittoria in Coppa Italia contro il Chievo Verona. A novembre il suo primo gol in campionato nel 5-2 in casa contro la Fiorentina. La scorsa stagione con 21 presenze e 1 rete - il gol vittoria realizzato all’Unipol Domus contro il Modena (1-0) - ha dato il suo prezioso contributo all’immediata risalita della squadra in Serie A.

In questi anni ha totalizzato con il Cagliari 79 presenze. Inizia ora una nuova tappa della sua carriera: il ritorno in Croazia, nella squadra in cui è già stato protagonista, per giocare con continuità e ritrovare la forma migliore.

Forza, Marko!