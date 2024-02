La ripresa degli allenamenti

12 feb 2024

Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per i rossoblù, subito in campo per iniziare a preparare la gara di Udine. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio: i calciatori più impiegati nell’ultima partita hanno svolto un lavoro di recupero; per gli altri attivazione, circuito tecnico ed esercitazioni dedicate al possesso palla. In chiusura una partita giocata su spazi ridotti. Ibrahim Sulemana ha continuato nel personalizzato.

Domani, martedì 13, nuova seduta in programma al mattino.