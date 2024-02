MATCH REPORT 📋

10 feb 2024

All'Unipol Domus vince la Lazio per 3-1 grazie alle reti di Immobile e Felipe Anderson, oltre uno sfortunato autogol del Cagliari. Tra i rossoblù a segno Gaetano, al debutto ai propri tifosi.

LE SCELTE

Ranieri opta per Mina con Obert e Zappa in difesa, sui lati Nandez e Azzi. In mezzo Deiola con Makoumbou, davanti Lapadula con Viola e Gaetano.

LAZIO AVANTI

I biancocelesti la sbloccano al 25' con la sfortunata autorete di Deiola, suo l'ultimo tocco dopo la carambola a pochi passi dalla porta sul cross di Isaksen. In precedenza, nel primo quarto di partita, la Lazio aveva insidiato la porta di Scuffet con un calcio d'angolo (ancora carambola su Deiola e il portiere salva) e poi con Immobile, il cui destro veniva alzato in corner da Scuffet. Rossoblù coperti e bravi a ripartire con Viola, Gaetano e Lapadula, ma le conclusioni portavano la firma del napoletano e del calabrese, senza sussulti per Provedel. Ultimi minuti di primo tempo sotto l'acquazzone imbattutosi su Cagliari. La grande chance arriva al 47', oltre il minuto di recupero concesso: punizione di Viola dalla trequarti (giallo per Immobile per fallo da dietro su Mina), Lapadula incorna all'indietro e Provedel salva di piede, polemiche per una trattenuta su Mina ma il silent check del VAR decreta che non c'è calcio di rigore e si va al riposo.

VINCONO I BIANCOCELESTI

La ripresa inizia con Dossena per Azzi e Luvumbo per Viola. Il Cagliari preme ma Immobile al 49' trova il tap-in vincente dopo la parata di Scuffet. Un minuto dopo Gaetano rianima i rossoblù con una prodezza: tiro a giro dai venti metri dopo sgroppata in campo aperto. L'Unipol Domus spinge, Immobile non arriva per poco sul pallone del tris, si arriva così al 60', quando l'arrembaggio del Cagliari porta al tiro prima Makoumbou e poi Gaetano, che trovano due grandi risposte di Provedel. Sarei sceglie Vecino e Castellanos per Immobile e Luis Alberto, e al 65' Felipe Anderson in contropiede punisce col 3-1, grazie anche alla sfortunata deviazione di Zappa. Il Cagliari spinge, Augello alto dal limite, ma il doppio svantaggio è salita dura da scalare. Dentro Pavoletti e Wieteska per Lapadula e Mina ma la Lazio controlla e punge in contropiede, con Kamada che all'85' prende il palo di destro, con un'azione fotocopia a quella dell'1-3. Finisce così, vittoria laziale.