“Discovering Sardinia" con Nandez

08 feb 2024

“Non riesco a pensare ad un altro posto che mi abbia reso felice quanto Cagliari. La gente, la città, i paesaggi, la spiaggia, le campagne, il calcio: qua mi sento davvero a casa”. Nahitan Nandez protagonista di “Made in Italy”, la campagna promossa da Lega Serie A, Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), che coinvolge i Club di Serie A.

Il centrocampista rossoblù ha raccontato il suo amore per l’Isola in un video che mostra le bellezze di Cagliari e della Sardegna: “Mi piacciono molto i sardi, ti fanno sentire come uno di loro. Cagliari e la Sardegna mi ricordano molto l’Uruguay: sia per il paesaggio, per la città, ma soprattutto sono le persone che mi ricordano casa. Siamo molto simili: umili, calmi. Quello che mi ha colpito maggiormente è la passione dei tifosi nei confronti del Cagliari. Per loro la squadra è la vita, è tutto. Questo è un attaccamento che non si vede spesso e per la natura del nostro lavoro è molto importante. La gente è meravigliosa: la cosa più bella è che quando giochi per il Cagliari non rappresenti solo una città, ma un’Isola, un popolo intero”.