Il ticket service all’Unipol Domus

07 feb 2024

Da oggi, mercoledì 7 febbraio, sarà a disposizione il nuovo ticket service all’Unipol Domus. In Main Stand, lato nord, offrirà ai tifosi informazioni e assistenza sui servizi di biglietteria. Durante la settimana verranno osservati i seguenti giorni e orari di apertura:

Lunedì: 9.30-12.30

Mercoledì: 15-18

Venerdì: 9.30-12.30 e 15-18

I biglietti per le gare casalinghe potranno essere acquistati online, su cagliaricalcio.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate. In occasione di Cagliari-Lazio il ticket service sarà a disposizione anche per l’acquisto dei tagliandi esclusivamente nella giornata di venerdì 9 febbraio.