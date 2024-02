La ripresa al CRAI Sport Center

06 feb 2024

Testa alla prossima gara: il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per cominciare a preparare il match di sabato, quando all’Unipol Domus i rossoblù ospiteranno la Lazio, nell’anticipo della 24ª giornata di Serie A (i biglietti).

Due i gruppi che hanno lavorato oggi al CRAI Sport Center: i calciatori più impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto degli esercizi di scarico in palestra; per gli altri defaticante e lavori tecnici in campo.

Ha continuato nel personalizzato Ibrahim Sulemana.

La squadra si allenerà nuovamente domani, mercoledì 7, al mattino.