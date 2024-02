SALA STAMPA 🎙️

06 feb 2024

Mister Ranieri ha parlato con i media al termine della gara dell’Olimpico. Queste le sue parole:

L’ANALISI DELLA GARA

“Abbiamo corso tanto, ma lo abbiamo fatto male. Merito anche della Roma, anche se poi non è mai facile quando prendi gol dopo un minuto. E a stretto giro è arrivata anche la seconda rete. Abbiamo cercato di restare compatti, fare la nostra gara, ma oggi la Roma si è dimostrata più forte: facevano girare la palla velocemente, trovavano l’uomo libero per poi metterci in difficoltà. Dal canto nostro non siamo riusciti ad essere così determinati come volevamo”.

CORREGGERE GLI ERRORI

"Abbiamo subito delle reti da palla inattiva, due da angolo. Non pensavo di prendere gol da corner, anzi ero fiducioso sul fatto che qualche pericolo lo avremmo potuto creare noi. Ho dei calciatori alti, forti di testa. È stata una giornata storta: gli altri sono stati evidentemente più bravi, rivedremo gli episodi per analizzarli e correggerli".

PIÙ DETERMINAZIONE

"Avremmo dovuto cercare di far girare a vuoto la Roma: dovevamo essere compatti e fisici, non ci siamo riusciti. Ai ragazzi a fine gara ho detto: “Questa ormai è finita, avete dato tutto quello che potevate, ora pensiamo alla prossima”. Contro la Lazio dovremmo però essere più convinti, cattivi agonisticamente, ci dobbiamo far rispettare di più. Dobbiamo ringhiare di più".

I NUOVI ACQUISTI

“Avevo pensato al 4-3-1-2, ma sapevo che la Roma sarebbe stata molto brava nel cambiare lato di campo, con Angeliño avrebbe spinto anche di più, per cui ho deciso di giocare uomo su uomo con gli esterni e a due punte. Loro sono stati però bravi perché riuscivano a trovare sempre l’uomo in mezzo, questo è stato molto condizionante. Per fortuna Mina al centro ha lottato come un leone, ha giocato a uomo su Lukaku, non era facile: è un acquisto molto importante, è stato subito un punto di riferimento, questo mi dà fiducia per l’avvenire. Anche Gaetano ci darà senz’altro una mano”.

UNITI PER L’OBIETTIVO

“Per la salvezza serve conquistare punti anche in trasferta. Siamo entrati in una parte calda del campionato, far punti è difficile per tutti, figuriamoci per una squadra come la nostra che si deve salvare. Ma questo è quello che dovremo fare. Dobbiamo migliorare in tutto. Ai nostri tifosi chiedo di starci vicino: è importante ancor di più in momenti come questi averli al nostro fianco, senza di loro non ce la faremo”.