POST GARA 🎙

05 feb 2024

Gabriele Zappa ha parlato così al termine della gara dell’Olimpico contro la Roma.

SULLA PARTITA

“È stata una gara difficile, prendere gol al primo minuto ti taglia le gambe e ti può mettere fin da subito fuori partita. Abbiamo provato a reagire, ma nel momento in cui stavamo venendo un po’ fuori abbiamo subito il 2-0 che ci ha buttato di nuovo giù. La Roma è stata sempre brava a far girare la palla con rapidità. Ci abbiamo provato ma loro hanno dimostrato di essere una squadra molto forte”.

RIALZARSI SUBITO

“Abbiamo subito tre gol da palla inattiva, dobbiamo lavorare sempre di più in settimana per migliorare in queste situazioni e farci trovare pronti. Dobbiamo reagire immediatamente, ce l’ha detto anche il Mister, perché sabato c’è di nuovo una gara molto difficile, questa volta in casa, contro un'altra grande squadra come la Lazio. I nuovi arrivati? Possono darci tantissimo, Mina ha grande personalità e grande carisma, si è fatto sentire fin da subito trasmettendo qualcosa di importante, Gaetano ha ottime qualità e sono sicuro che entrambi saranno molto utili da qui alla fine”.

SUI TIFOSI

“Ci dispiace moltissimo sia per noi che per i nostri tifosi, anche oggi erano in tantissimi a sostenerci. Nonostante fossimo fuori casa si sentivano e ci hanno spinto dall’inizio alla fine, purtroppo non è bastato. Ci seguono ovunque, sentiamo sempre la loro forza e la passione per questa maglia, chiediamo scusa e dobbiamo reagire lavorando di più e meglio. Abbiamo bisogno sempre del loro supporto, fino alla fine del campionato per raggiungere l'obiettivo, difficile ma alla nostra portata".