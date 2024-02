MATCH REPORT 📋

05 feb 2024

Trasferta amara all’Olimpico, contro la Roma finisce 4-0: giallorossi già in vantaggio di due reti nel primo tempo con Pellegrini e Dybala; a inizio ripresa la terza rete di Dybala su calcio di rigore, chiude le mercature Huijsen.

LE SCELTE

Scuffet tra i pali; in difesa prima da titolare in rossoblù per Mina insieme a Dossena e Obert; centrocampo a 5 con Zappa e Azzi sulle fasce, Prati Nandez e Makoumbou in mediana; attacco formato dalla coppia Lapadula e Petagna.

SUBITO SOTTO

Sblocca la partita al 2’ la Roma: Pellegrini sugli sviluppi del primo corner giallorosso si fa trovare pronto in area dopo una serie di rimpalli. Un minuto più tardi si fa vedere anche il Cagliari con Dossena che è pericoloso di testa da calcio d’angolo: palla di poco fuori. Vicina al raddoppio la Roma al 9’: Angeliño dalla sinistra trova sul secondo palo l’inserimento di Cristante che colpisce il palo.

RADDOPPIO GIALLOROSSO

I padroni di casa raddoppiano al 23’: ripartenza corale conclusa con l’inserimento di Dybala su assist di Pellegrini. Il Cagliari prova a reagire immediatamente con Petagna al 25’ ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 42’ la Roma trova il gol del 3-0 ma la difesa rossoblù sale bene e mette in offside Lukaku: gol annullato. Subito dopo è Lapadula a rendersi particolarmente insidioso: l’attaccante controlla un filtrante di Zappa e va al tiro di sinistro da dentro l’area, Rui Patricio è attento e respinge. Un minuto più tardi Marcenaro assegna un calcio di rigore per i rossoblù, ma la verifica all’On Field Review evidenzia non c’è il fallo di Llorente su Lapadula. Si va così al riposo sul risultato di 2-0.

ALLUNGO ROMA

Inizia con Cagliari in attacco la seconda frazione di gioco: ci prova prima Azzi da fuori poi Nandez su punizione: l’uruguaiano mette una palla velenosa in mezzo, sfiora Dossena. Al 50’ Marcenaro assegna nuovamente un calcio di rigore, questa volta per i giallorossi, per un tocco con il braccio di Petagna in area di rigore: Dybala lo realizza e porta la Roma sul 3-0. Il quarto gol arriva al 58’ con un colpo di testa di Huijsen su calcio d’angolo battuto da Paredes.

PARTITA CHIUSA

Triplo cambio rossoblù al 62’: Luvumbo, Viola e Gaetano al posto di Prati, Dossena e Azzi; Yerry Mina lascia il campo a Wieteska al 67’. Si accende Luvumbo al 68’ che incrocia di sinistro ma Rui Patricio respinge. Di Pardo prende il posto di Nandez al 75’. Lukaku ci prova al 78’: a tu per tu con Obert libera il sinistro ma trova Scuffet che respinge in calcio d’angolo. Al 90’ l’ultima occasione della partita è del Cagliari con Gaetano che calcia da fuori area ma la palla finisce alta. Termina così sul 4-0 la sfida dell’Olimpico.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente (Huijsen 55’), Angeliño (Kristensen 58’); Cristante, Paredes, Pellegrini (Bove 51’); Dybala (Baldanzi 74’), Lukaku, El Shaarawy (Zalewski 55’). - A disp.: Boer, Svilar, Celik, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Joao Costa. - All. De Rossi

CAGLIARI: Scuffet; Dossena (Gaetano 62’), Mina (Wieteska 67’), Obert; Zappa, Nandez (Di Pardo 76’), Prati (Viola 62’), Makoumbou, Azzi (Luvumbo 62’); Petagna, Lapadula. - A disp.: Radunović, Aresti, Hatzidiakos, Augello, Deiola, Jankto, Pavoletti.- All. Ranieri

ARBITRO: Marcenaro di Genova

RETI: Pellegrini 2’, Dybala 23’ e 51’, Huijsen 58’.