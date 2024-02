Settore giovanile, i risultati del weekend

05 feb 2024

Nulla da fare per la Primavera rossoblù nella ventesima giornata di campionato. Al CRAI Sport Center, il Milan secondo in classifica si impone 3-1. Di Konate la rete del Cagliari. La prossima gara in calendario per la formazione di Pisacane è domenica sul campo della Roma.

L'Under 18 ha ceduto di misura, 3-2, sul campo della Fiorentina. Sotto di tre reti, il Cagliari ha avuto la forza di accorciare due volte con Asproni e Grandu, sfiorando l'impresa di arrivare al pareggio.

Pareggio in rimonta per l'Under 17, a Verona termina 3-3 contro l'Hellas. Per i rossoblù vanno in rete Malfitano, Saddi e Smeraldi.

Doppio successo casalingo di Under 16 e Under 15 sui pari età del Cittadella. Identico il punteggio, 2-0. Orrù e Fusco firmano la vittoria dell'Under 16, mentre per l'Under 15 timbrano Cardu e Montapponi.

Il Cagliari Under 14 “B” è passato 3-1 sul terreno della Puri e Forti. Per i rossoblù doppietta di Samuele Fadda e gol di Pintus.

L’Under 15 femminile vince in casa dell’Atletico Uri nel girone della fase playoff che vale l’accesso alla fase finale nazionale: il gol dell’1-0 che consegna la vittoria è di Tronci. La prossima gara sarà ancora in trasferta a Como.

I TABELLINI

FIORENTINA-CAGLIARI U.18 3-2

FIORENTINA: Vannucchi, Giraudo, Baldo, Keita, Lucchesi, Cuomo, Bertolini, Conti, Generali, Puzzoli, Trapani – A disposizione: Lopez Salgado, Palazzesi, Gozzini, Renda, Giusti, Damato, Vascotto, Pisani, Galassi - All. Papalato.

CAGLIARI: Renna, Pasquale (85' Saba), Mellino (90' Storri), Russo, Collu, Volpe, Asproni, Lai (65' Cherghi), Trepy, Ardau (90' Boi), Grandu – A disposizione: Filigheddu, Zedda, Medda - All. Bellucci.

ARBITRO: Gallorini di Arezzo.

RETI: 23' e 51' Puzzoli, 61' Keita, 70' Asproni, 80' Grandu.

HELLAS VERONA-CAGLIARI U.17 3-3

HELLAS VERONA: Topollaj, Albertini, Grassi (Sidibe 85'), Bancila (De Rossi 58'), Opuoru, Eyeh, Mussola, Peci (Minucelli 75'), Zanfisi, Stella (Caleffi 46'), Vianello (De Paoli 58') - A disposizione: Castagnini, Torma, Cusini. - All. Coppini.

CAGLIARI: Sarno, Lai, Picchedda, Pierangeli (Nuvoli 67'), Bortolato, Pintus (Tronci 83'), Piga (Grippa 51'), Malfitano, Saddi, Smeraldi, Pietropaolo (Costa 83') - A disposizione: Are, Ornano, Usai. - All. Testoni.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

RETI: Peci 5’, Vianello 11’, Malfitano 14’, Stella 16’, Saddi 38’, Smeraldi 82'.

CAGLIARI-CITTADELLA U.16 2-0

CAGLIARI: Are, Congiu, Egharevba (58' Tuseddu), Ragni (82' Congiu), Frau, D'Onofrio, Correnti (69' Montapponi), Calia (82' Durante), Costa, Puttolu, Cardu (69' Concu) – A disposizione: Riceputi, Mondellini, Pellegrini, Corona – All. Medda.

CITTADELLA: Basso, Ongaro (83' Parisini), Tonini, Battiasotto, Canzian, Calderaro (72' Tessariol), Furlan (59' Veronese), Tchouta, Soppelsa, Piccolo (72' Menegato), Bytyli (83' Rigoni) – A disposizione: Carli, Callegari - All. Bovo.

ARBITRO: Senes di Cagliari.

RETI: 63' Cardu, 77' Montapponi.

CAGLIARI-CITTADELLA U.15 2-0

CAGLIARI: Contini, Vargiu, Lo Verde, Sow, Dau (77' Zaru), Piredda, Orrù (68' Fusco), Pibiri, Garau (77' Lai), Boccia (68' Prosperini), Fini (60' Bellofiore) – A disposizione: Panko, Kepych, Vergori, Palazzo - All. Trudu.

CITTADELLA: Lotto, Vangelista (75' Zambonin), Benetti (80' Zanotto), Lago, Gambaro (80' Stanic), Bertuzzo (75' Crippa), Gonella (85' Frattin), Aeviaei, Tessaro (55' Fogliato), Obetti, Bernardi – A disposizione: Garli - All. Biasio.

ARBITRO: Loi di Cagliari.

RETI: 21' Orrù, 79' Fusco.