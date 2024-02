SALA STAMPA 🎙️

03 feb 2024

A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, Mister Ranieri ha incontrato i media per presentare la gara contro i giallorossi della Roma. Queste le sue parole:

I NUOVI ACQUISTI

“Sono soddisfatto del nostro mercato, la Società si è mossa come meglio non avrebbe potuto. La cessione di Goldaniga e l’assenza di Mancosu ci hanno portati agli acquisti di Mina e Gaetano, due calciatori che arrivano con ottime referenze. Mina lo avremo voluto già all’inizio del mercato estivo: è un autentico leader, generoso, vanta tante battaglie a livello internazionale e nei migliori campionati. Gaetano era tra gli obiettivi: è una mezz’ala di qualità con propensione offensiva. Il CT Spalletti, che lo ha avuto lo scorso anno al Napoli, ne ha parlato molto bene, un ragazzo e un professionista esemplare. Entrambi sono pronti per giocare, vedremo lunedì sera”.

I SINGOLI

“Luvumbo, aerei permettendo, stasera sarà a Cagliari e domani mattina dovrei averlo a disposizione. Non recupera Sulemana. Obert? Per me è un giocatore forte, potrebbe arrivare ad altissimi livelli, ma lo deve dimostrare: gli manca ancora qualcosa. Jankto ci può dare molto di più, gliel’ho detto, lo aspettiamo. Shomurodov e Oristanio saranno lontani dal campo ancora circa un mese, prima di averli di nuovo a disposizione servirà il parere positivo dei medici”.

SFIDA AL PASSATO

“Faccio questo lavoro per le emozioni che mi trasmette: Cagliari mi dà delle emozioni forti, così come particolari sono quelle di Roma. Spero che Daniele De Rossi riesca a fare la carriera che merita: un ragazzo serio, un predestinato, era già un allenatore quando giocava. Allena una squadra molto forte che cercherà la terza vittoria consecutiva, noi faremo di tutto per evitarlo”.

LA GIUSTA MENTALITÀ

“Rispetto alla gara d’andata affronteremo una squadra diversa che ha cambiato allenatore e sistema di gioco: ci sarà Pellegrini che dà tanta qualità alla manovra. Per affrontare la Roma nel migliore dei modi servirà l’atteggiamento giusto fin dall’inizio della partita: occorrerà giocare da subito senza paura, con la voglia giusta che ci contraddistingue spesso nella seconda parte di gara. Abbiamo bisogno di punti per continuare a cercare tutti insieme la permanenza in Serie A. Ho una buona squadra e sono positivo: sarà dura, ma sono convinto che ce la faremo”.