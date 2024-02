02 feb 2024

Yerri Mina si presenta ai media nella sala stampa dell'"Unipol Domus": i temi legati allo sbarco in Sardegna e alla sfera personale, con lo sguardo rivolto al possibile debutto lunedì sera a Roma contro i giallorossi.

ONORE E MOTIVAZIONE

"Essere qui a Cagliari è un piacere enorme, sono felice per me, la mia famiglia, i miei cari che mi sono vicini in questi giorni. Un onore vestire la maglia rossoblù, non vedo l’ora di scendere in campo e l'impatto col gruppo e le strutture è stato fantastico. La Serie A è un contesto molto stimolante per me, amo militare nei migliori campionati come ho fatto in Spagna e in Inghilterra e ora l'Italia in questa stagione sportiva. Sono pronto, sappiamo che troviamo ogni volta avversari forti, di qualità, combattivi per l'obiettivo, e dobbiamo farci trovare sul pezzo".

GRUPPO FORTE

"Ho visto già molte cose belle della città, non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra, per fare contenta la gente. Sono un positivo, non sono preoccupato, amo combattere, è la mia caratteristica principale. Arrivo qui con umiltà, voglia di imparare da un grande mister e dai compagni, tutti mi hanno accolto al meglio e il fatto di avere trovato un gruppo coeso può fare la differenza. Dovremo essere capaci di reagire ai momenti complicati, tutti insieme".

ACCOGLIENZA OTTIMA

"Arrivo in un Club organizzato, dal presidente al direttore e tutti coloro che vi lavorano mi hanno manifestato grande passione e voglia di avermi con loro. Sta a me portare il mio contributo, avrò la fortuna di lavorare con un mister come Ranieri che ha molta esperienza e ti dà grande serenità nel giocare, a prescindere dal ruolo o dal sistema tattico. Noi difensori come tutta la squadra dobbiamo sempre dare il 100% cercando la vittoria, poi può pure non arrivare ma l’importare è dare il massimo e uscire a testa alta dal campo".

CONSAPEVOLEZZA

"Trovo nel gruppo ragazzi come Nandez e Lapadula che ho conosciuto da avversari anche con la Nazionale, ma tutti mi hanno accolto al meglio. Io capace di segnare? Prima di tutto sono un difensore e devo evitare i gol altrui, se poi capiterà l'occasione sarò ben felice. Partiamo subito da Roma, contro una grande squadra, ma dobbiamo guardare a noi stessi e non preoccuparci degli altri, consci delle difficoltà ma anche del nostro valore".