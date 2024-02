Verso Roma-Cagliari

02 feb 2024

+ -

Nuova giornata di allenamenti al CRAI Sport Center per i rossoblù impegnati nella preparazione alla gara dello stadio Olimpico contro la Roma. Due i gruppi di lavoro nella seduta di oggi: i calciatori che hanno giocato in amichevole ieri hanno svolto un lavoro di recupero in palestra. Per gli altri esercizi di attivazione in campo e circuiti dedicati alla tecnica.

Personalizzato per Ibrahim Sulemana. Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Yerry Mina, che questo pomeriggio verrà presentato in conferenza: diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari Calcio a partire dalle ore 16.

Domani, sabato 3 febbraio, è in programma una nuova seduta di lavoro al mattino. Al termine mister Ranieri incontrerà i media: la conferenza verrà trasmessa in diretta, sempre sul canale YouTube del Club, a partire dalle ore 13.