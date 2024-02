POST GARA 🎙️

01 feb 2024

Al termine dell’amichevole giocata al CRAI Sport Center il difensore rossoblù Gabriele Zappa ha incontrato i media.

LA GARA DELL’OLIMPICO

“Siamo un bel gruppo, il Mister ci dà serenità, possiamo lavorare sempre al massimo. Contro la Roma sarà una gara tosta, lo sappiamo: andremo lì per cercare di conquistare dei punti importanti per il nostro cammino. Hanno dei grandissimi calciatori, soprattutto davanti: è una squadra che va affrontata con il massimo rispetto, ma allo stesso tempo con grande spirito e fiducia, senza timori referenziali”.

LAVORARE SUI DETTAGLI

“A inizio campionato abbiamo avuto un calendario molto difficile, un aspetto che anche mentalmente ci ha un po’ condizionato. Ora abbiamo acquistato maggiore serenità, siamo concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo lavorare, migliorare soprattutto nei dettagli, sono quelli che in Serie A fanno la differenza”

LA LOTTA SALVEZZA

“Centrale nella linea a tre di difesa? È un ruolo che avevo già ricoperto in passato, mi metto a disposizione, poi è al Mister scegliere se e dove schierarmi. Diamo il benvenuto a Yerri Mina, con le sue qualità ci potrà dare senz’altro una mano. La lotta salvezza coinvolge tante squadre e noi abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno: non sarà facile, ma dobbiamo continuare a lottare e lottare per portare a casa più punti possibili”.