Desogus al Gubbio

01 feb 2024

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Desogus che si trasferisce al Gubbio con la formula del prestito sino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nel vivaio rossoblù - 72 gare, 25 reti e 11 assist in Primavera - ha esordito in prima squadra il 15 dicembre 2021 nel 3-1 contro il Cittadella in Coppa Italia. In prestito al Pescara la scorsa stagione, dove ha totalizzato 23 gare con 4 assist e 2 gol, proseguirà ora il suo percorso formativo in Umbria, dovrà potrà continuare a crescere ed accumulare esperienza.

Buon proseguimento di stagione, Jacopo.