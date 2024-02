Palestra e campo

31 gen 2024

+ -

Nuova tappa in vista della Roma, i rossoblù di mister Ranieri si sono allenati al CRAI Sport Center di Assemini. La seduta odierna è iniziata in palestra: lavori di attivazione ed esercizi dedicati allo sviluppo della forza. A seguire il gruppo si è trasferito in campo per svolgere dei circuiti atletici con cambi di direzione. Ha lavorato a parte Ibrahim Sulemana.

Domani, giovedì 1° febbraio, è in programma alle 15 un’amichevole a porte aperte contro il Calcio Pirri. I posti a disposizione sono terminati: i tifosi potranno accedere al CRAI Sport Center dall’ingresso di via Sa Ruina, mostrando il proprio pass. Apertura cancelli dalle ore 14, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.