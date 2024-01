31 gen 2024

Il match valido per la 23ª giornata di Serie A tra Roma e Cagliari (qui le info per il settore ospiti), in programma lunedì 5 febbraio alle ore 20.45, sarà diretto da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Filippo Valeriani di Ravenna e Niccolò Pagliardini di Arezzo.

Il quarto ufficiale di gara sarà Antonio Rapuano (Rimini).

Al VAR Rosario Abisso (Palermo) e Gianluca Aureliano (Bologna).