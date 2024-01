Chiusura temporanea del Cagliari 1920 Store

30 gen 2024

Il Cagliari Calcio informa che il Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda chiuderà temporaneamente per programmati interventi di riorganizzazione e restyling.

Resterà come di consueto a disposizione dei tifosi il sito cagliaricalcio.com, alla sezione Biglietteria, per tutte le info relative al ticketing: verranno resi noti prossimamente i giorni e gli orari in cui sarà operativo il botteghino allo stadio. Per l’acquisto del merchandising sarà sempre attivo il canale e-commerce store.cagliaricalcio.com.

La data di riapertura dello store di Piazza L'Unione Sarda, nella sua rinnovata veste, verrà comunicata nei prossimi giorni.