La ripresa al CRAI Sport Center

30 gen 2024

Al CRAI Sport Center di Assemini è iniziata la settimana di lavoro che porterà alla gara dello stadio "Olimpico" contro la Roma. I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio: dopo degli esercizi di attivazione, il gruppo ha eseguito un circuito dedicato alla tecnica, a seguire esercitazioni sul possesso palla. Ultima parte della seduta con partitelle a campo ridotto, integrate da lavoro metabolico a secco.

Personalizzato per Ibrahim Sulemana, dopo la distorsione alla caviglia sinistra riportata nell’ultima gara.

Domani, mercoledì 31, nuovo allenamento, fissato al mattino. Giovedì è in programma sempre al CRAI Sport Center un’amichevole contro il Calcio Pirri. La gara (ore 15) sarà aperta ai tifosi: per assistervi basterà entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare dal link (clicca qui) il proprio pass gratuito (sino ad un massimo di quattro). I posti a disposizione sono limitati, si accederà da via Sa Ruina: apertura cancelli dalle ore 14, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.