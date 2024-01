Goldaniga al Como

28 gen 2024

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Goldaniga che si trasferisce al Como a titolo definitivo.

Arrivato nell’Isola a gennaio 2022, ha vestito la casacca rossoblù per 49 volte tra campionato e Coppa Italia. Rimasto in Sardegna per inseguire il pronto ritorno in Serie A, sarà tra gli artefici dell’immediata risalita nella massima serie, garantendo professionalità, esperienza e massima dedizione alla causa al centro della retroguardia, diventando passo dopo passo un riferimento dentro e fuori dal campo.

Il Cagliari Calcio lo ringrazia per tutto ciò che ha portato in dote in questi anni e gli augura il meglio per il futuro.

Buon proseguimento di carriera, Edoardo.