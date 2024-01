SALA STAMPA 🎙️

26 gen 2024

Così Claudio Ranieri dopo la sconfitta interna contro il Torino.

GARA DAI DUE VOLTI

"Sicuramente i ragazzi erano provati, tutti quanti lo eravamo. Ci capita di sbagliare all'inizio, prendere gol e poi risvegliarci. Oggi nel primo tempo abbiamo subito tanto, alcuni sprazzi di reazione e poi il gol prima dell'intervallo ha pesato molto. Nella ripresa la squadra ha provato con spirito, ha dato tutto, devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno mostrato, non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio che forse avremmo meritato. A volte siamo troppo frenetici e non siamo tranquilli, purtroppo abbiamo questi difetti che ancora non riusciamo a migliorare, dobbiamo farlo se vogliamo salvarci. E poi in difesa facciamo troppi errori sciocchi, inspiegabili, che paghiamo cari".

SPIRITO GIUSTO

"Ai ragazzi ho detto che abbiamo sbagliato molto, reagendo così lotteremo sino alla fine, questa è la cosa più positiva. I ragazzi hanno questo spirito, la voglia di lottare e non arrendersi mai, ce l'hanno dentro e solo così posso stimolarli e pungolarli. Per questo devo abbracciarli uno a uno, in Serie A purtroppo al primo errore vieni punito severamente".

SCELTE E SINGOLI

"Dopo l'intervallo ho cambiato perche nel primo tempo avevamo sofferto, avevamo iniziato a specchio pensando all'andata dove avevamo fatto molto bene. Con una punta in più accanto a Petagna e Viola da raccordo eravamo più pericolosi, peccato non avere sfruttato quelle palle in area, ma pesano gli errori sciocchi dai quali sono scaturite le due reti. Viola sta giocando tanto, quasi sempre, secondo me era giusto dargli un po' di riposo, è entrato alla grande e ha giocato molto bene. Le tre punte insieme? Lo puoi fare quando devi recuperare e sei in difficoltà".

EMOZIONI FORTI, TIFOSI SUPER

"Mi ha davvero toccato molto questa serata, piena di grandi emozioni, abbiamo dei tifosi d'oro, meravigliosi. Gigi è una mancanza forte, ci sentivamo protetti anche se non lo vedevamo mai. Ora siamo noi che dobbiamo onorarlo al meglio, non è un peso ma un piacere poterci ispirare a questa Leggenda. I tifosi sono straordinari, hanno capito quanto abbiamo lottato, quanto combattiamo, con i nostri errori e difetti ma mai domi, e ce lo hanno riconosciuto. Non ci abbandonano mai, e dobbiamo lottare per loro".