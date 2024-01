MATCH REPORT 📋

26 gen 2024

Termina con la vittoria degli ospiti la partita dell'Unipol Domus tra Cagliari e Torino: decidono le reti di Zapata e Ricci, non basta lo splendido gol di Viola nel secondo tempo.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Ranieri schiera dal primo minuto Scuffet, Dossena, Nandez, Hatzidiakos, Jankto, Wieteska, Sulemana, Zappa, Makoumbou, Petagna e Azzi.

PRIMO TEMPO SOTTO DI DUE

La gara si mette in salita per il Cagliari al 23' con Zapata che con una zampata in area porta in vantaggio i suoi, il raddoppio lo firma Ricci nel recupero.

VIOLA ACCORCIA LE DISTANZE

Nella ripresa i rossoblù hanno un altro piglio e provano in tutti i modi a far male al Torino: a salire in cattedra è il neo entrato Viola, che con un mancino spettacolare al 77' suona la carica dando il via all'assalto finale.

VINCE IL TORINO

Tante emozioni nel finale, la decisione del VAR che annulla il gol a Pellegri al 92' dà speranza al Cagliari, che ci prova davvero in tutti i modi. Lapadula e Pavoletti sfiorano il pari più volte, ma la rete non si gonfia. Vince il Torino per 2-1.