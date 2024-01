"Domus Rossoblù - Speciale Gigi", la versione digitale!

26 gen 2024

L'undicesimo numero della seconda stagione di "Domus Rossoblù", da quest'anno magazine ufficiale del Cagliari Calcio in occasione delle partite casalinghe, sarà sfogliabile oggi in tribuna all'Unipol Domus. Un numero che non poteva non essere interamente dedicato a Gigi Riva, nella serata della prima partita dopo la sua scomparsa. Un modo in più per ricordare l'eterna Leggenda con contenuti speciali grazie al contributo di alcune firme che lo hanno conosciuto da vicino.