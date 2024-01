POST GARA 🎙️

21 gen 2024

Così Alberto Dossena dopo il ko di Frosinone.

GARA DAI DUE VOLTI

“Ci siamo abbassati troppo, sono d’accordo col mister. Nel primo tempo abbiamo rischiato meno, nella ripresa sono partiti forte e la nostra remissività ci è costata cara. Stiamo ottenendo risultati migliori in casa, in trasferta ci manca qualcosa ma dobbiamo essere bravi a migliorare, ogni partita è quella della vita, servono più punti possibile per salvarci e seguire il mister: la sua esperienza ci deve guidare verso la salvezza, perché siamo un grande gruppo, compatto e che ora volta pagina pensando già al Torino”.

RAMMARICO

“Dispiace perché anche una volta in svantaggio potevamo rimetterla in piedi, le occasioni le avevamo create ma non siamo stati fortunati. Oggi è andata meglio al Frosinone, noi e loro siamo due squadre che vogliono salvarsi con ogni energia, sta a noi migliorare e riscattare la sconfitta odierna. Il Cagliari non molla mai, si è visto anche oggi perché fino all’ultimo potevamo pareggiarla, stavolta non è andata bene. Non dobbiamo piangerci addosso, testa sul lavoro quotidiano per arrivare pronti al Torino, ci aspetta una nuova battaglia".

MOMENTO DECISIVO

“In occasione del fallo da cui è scaturita la punizione l’avversario mi è passato davanti ed è andato a terra, l’arbitro ha decretato che ci fosse fallo, poi complimenti a Soule per il gran gol. Pensiamo alla prossima, fortunatamente si gioca già venerdì ed è un’occasione per tornare a fare punti, daremo la vita per gioire insieme alla nostra gente nel nostro stadio.

GRAZIE, POPOLO ROSSOBLÙ

"Ci dispiace enormemente per la nostra gente, sono stati fantastici anche oggi, numerosi e calorosi come sempre. Volevamo regalare loro una soddisfazione, ci riproveremo venerdì a casa nostra".