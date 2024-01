MATCH REPORT 📋

21 gen 2024

Il Cagliari esce sconfitto dal “Benito Stirpe” di Frosinone. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Sulemana, i gialloblu la ribaltano grazie alle reti di Mazzitelli e Soule. Nel finale di gara c’è tempo per l'arrembaggio dei rossoblu che sbattono contro un provvidenziale Turati, poi con il Cagliari tutto in avanti alla ricerca del pareggio Kaio Jorge chiude il match sul 3-1 al 96’.

LE SCELTE

Mister Ranieri opta per un solo cambio (Azzi al posto di Augello) rispetto alla formazione che aveva iniziato contro il Bologna: Scuffet; Zappa, Dossena e Wieteska come centrali difensivi; Nandez e Azzi sulle fasce, Prati, Makoumbou e Sulemana in mediana; Viola dietro Petagna.

FROSINONE IN ATTACCO

Parte bene il Frosinone che nei primi minuti di gioco risulta più pericoloso: al 17’ triangolazione precisa che libera Cheddira al tiro, Scuffet è però miracoloso ribattendo in calcio d’angolo. Un minuto dopo sempre Cheddira trova la rete ma l’attaccante marocchino si trovava in posizione di fuorigioco. Ci prova al 25’ Soule che verticalizza per Cheddira, il quale scivolando calcia sul primo palo: Scuffet è attento.

VANTAGGIO CAGLIARI

Nel miglior momento del Frosinone, al 27’, il Cagliari trova il gol del vantaggio: Azzi dalla sinistra cerca Petagna al centro dell’area, il centravanti prende posizione e appoggia a Sulemana che apre l’interno e la mette alle spalle di Turati. Al 42’ Cheddira è pericoloso: palla lunga che scavalca la retroguardia rossoblu, l’attaccante marocchino aggancia il pallone e prova il tiro ma Scuffet mantiene il risultato sullo 0-1. Nei minuti di recupero il Frosinone trova anche il gol del pareggio con Barrenechea ma l’intervento del VAR con l’on field review annulla il gol per un fallo di Brescianini su Dossena all’interno dell’area di rigore. Il primo tempo termina così con il Cagliari in vantaggio.

LA RIPRESA

A inizio ripresa cambia Ranieri: Augello prende il posto dell'ammonito Azzi. Ci prova al 49’ Viola su punizione ma calcia fuori. Un minuto più tardi occasione per Romagnoli che sul cross di Gelli si inserisce sul primo palo e la palla attraversa tutta la linea di porta finendo in rimessa dal fondo. Al 52’ Gelli in area sfrutta un'indecisione difensiva ma ancora una volta trova Scuffet a salvare.

LA RIBALTA IL FROSINONE

Pareggio al 65’: Harroui crossa in mezzo per l’inserimento di Mazzitelli che colpisce di testa e spiazza Scuffet. Prova a cambiare il Cagliari al 72’: Pavoletti, Di Pardo e Goldaniga prendono il posto di Petagna, Viola e Wieteska. Il gol del 2-1 arriva al 75’ con una punizione dal limite di Soule che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

ASSALTO FALLITO

Tenta il tutto per tutto Ranieri: al 76’ fuori Prati, dentro Lapadula. Al'84’ Makoumbou prova lo slalom in area ma defilandosi prova a calciare a giro: fuori. Arrivano i minuti finali e il Cagliari è di nuovo pericoloso: all'89’ miracoloso Turati su Dossena, che stacca in area servito da Augello su una punizione dalla sinistra. Al 93’ ancora Turati si prende la scena: su un calcio d’angolo Augello trova Pavoletti che viene fermato solo da una grande parata di Turati. Col Cagliari in avanti, al 96’, in contropiede il Frosinone trova il gol che chiude la partita firmato da Kaio Jorge. Finisce così 3-1.