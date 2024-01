I convocati per Frosinone-Cagliari

20 gen 2024

Mister Ranieri ha convocato 25 calciatori per la trasferta di Frosinone, “lunch match” della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica alle ore 12.30. Ritorna a disposizione Gianluca Lapadula, nuova convocazione per gli attaccanti della Primavera rossoblù Kingstone Mutandwa (maglia numero 34) e Alessandro Vinciguerra (35).

La lista completa: