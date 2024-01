17 gen 2024

Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari in vista della gara di domenica contro il Frosinone. I calciatori hanno lavorato in due gruppi, che si sono alternati tra palestra e campo: nel programma esercizi di attivazione, focus tattico e partitella a campo ridotto.

Si è allenato parzialmente con la squadra Gianluca Lapadula; personalizzato per Marco Mancosu.

I rossoblù si alleneranno di nuovo domani, giovedì 18, al mattino.