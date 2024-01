17 gen 2024

La sala “Giacomo Matteotti” della Camera dei Deputati, a Roma, ha ospitato oggi l’incontro dal titolo “Calcio e Famiglia – Il prezzo di una passione”, promosso e organizzato in collaborazione con la F.I.S.S.C, Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio.

Il Cagliari Calcio ha presenziato con Roberto Muzzi, bandiera del Club e oggi Coordinatore tecnico della Primavera e dell’Under 18 rossoblù, insieme a tanti altri dirigenti e rappresentanti delle Società professionistiche. La Federazione, guidata dal presidente Antonio Ricciato e i vice-presidenti Massimo Gennatiempo e Gerardo D’Aprile insieme ai delegati - tra cui il presidente del Cagliari Fan Club (Delegato Sardegna e Sicilia) Alessio Cordella - ha portato sul tavolo del calcio e della politica italiana diverse istanze legate al mondo del tifo e della frequentazione degli stadi.

“Come Cagliari Calcio è importante essere al fianco dei nostri tifosi e delle loro esigenze”, le parole di Muzzi. “Vogliamo sempre più stringerci intorno alla nostra gente, che ci segue e spinge in ogni occasione a tutte le latitudini, perché il loro contributo è fondamentale. Per questo ascoltare e collaborare diventa fondamentale, sfruttando occasioni come quella odierna”.

“Per noi è stato un incontro proficuo, improntato alla volontà di individuare soluzioni per il futuro, immediato e più di lungo periodo”, spiega Cordella. “Dalle infrastrutture alle disposizioni in tema di ordine pubblico dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, passando per i rapporti tra tifosi, associazioni di sostenitori, Società e istituzioni, confrontarsi è fondamentale per migliorare questo mondo che tanto ci appassiona, ognuno con la propria fede calcistica”.

La F.I.S.S.C., Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio, nasce nel 1970 come risultato dei diversi incontri fra tifosi di varie squadre di calcio che vollero così dare vita alla Federazione nell’intento di creare un organismo in grado di rappresentarli tutti insieme. La missione è quella di offrire alle tifoserie affiliate una serie di servizi, da quello legale all’assistenza negli stadi durante i match tramite i centri preposti o Club, fino alla segnalazione dei disservizi riscontrati durante le giornate di campionato nelle sedi opportune. La Federazione è radicata sul territorio tramite propri rappresentanti, in primis un Coordinatore Nazionale e poi dei coordinatori per macro-aree (Coordinatore Nordest, Nordovest, Centro Nord, Centro Sud, Sud, Isole), e infine i responsabili dei rapporti con le tifoserie per Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D.