Tecnica e possessi

16 gen 2024

Al CRAI Sport Center è iniziata la settimana di lavoro che porterà i rossoblù alla trasferta di Frosinone, gara della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica 21 gennaio (ore 12.30). Due i gruppi che hanno caratterizzato la seduta di allenamento di questo pomeriggio: i calciatori più impiegati nell’ultimo match hanno svolto un lavoro aerobico, alternandosi tra palestra e campo. Per gli altri esercitazioni tecniche e dedicate al possesso palla; in chiusura una partita giocata su campo ridotto.

Personalizzato per Marco Mancosu e Gianluca Lapadula.

Domani, mercoledì 17, nuova seduta di lavoro fissata dallo staff al mattino.