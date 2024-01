Cagliari-Torino, i biglietti

16 gen 2024

Si ritorna in campo alla Unipol Domus: venerdì 26 gennaio alle ore 20.45 i rossoblù di mister Ranieri scenderanno in campo contro il Torino, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A.

I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online (clicca qui) dalle ore 16 di oggi, martedì 16 gennaio, nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate; da giovedì 25 disponibili anche presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20 - giorno gara: 9-13), salvo disponibilità posti. I settori: Distinti Centrali, Distinti Centrali Nord e Sud, Tribuna Rossa e Blu.

Utilizzando il servizio Ticketag (clicca qui) sarà possibile rivendere il proprio abbonamento per la singola gara e acquistare biglietti nei settori sold out: Curva Nord, Curva Sud e Distinti Laterali.

Qui per ulteriori informazioni