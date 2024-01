POST GARA 🎙️

14 gen 2024

“I punti di oggi sono importantissimi per il nostro obiettivo. Abbiamo dato un segnale forte alla Serie A, noi ci siamo”: Matteo Prati, tra i protagonisti della vittoria contro il Bologna, ha incontrato i media al termine dell’incontro.

SULLA GARA

“I primi venti minuti siamo rimasti troppo bassi, li abbiamo aspettati un po’ troppo. Il Bologna, però, ha dimostrato anche oggi di essere davvero una grande squadra: sono in fiducia, hanno una grande padronanza del palleggio. Poi abbiamo svoltato, c’è stata come una scossa. Siamo riusciti a pareggiare, nel secondo tempo da subito abbiamo messo in campo il giusto atteggiamento e così è arrivata anche la vittoria”.

PUNTARE AL MIGLIORAMENTO

“Le squadre ci studiano, anch’io da play devo fare un lavoro sporco in base alle esigenze della squadra, a quello che mi chiede il mister. Ma questo mi piace. Un giocatore deve sempre puntare a migliorarsi. Io lo sto facendo, ma so di dover lavorare ancora tanto, perché ho tanti margini di crescita. Il mister e i compagni mi stanno aiutando molto, è un aspetto importantissimo”.

FATTORE UNIPOL DOMUS

“All’Unipol Domus possiamo contare sul nostro pubblico: è l’uomo in più, ci trascina sempre. Grazie anche a loro, anche quando passiamo in svantaggio, non ci abbattiamo e riusciamo sempre a tirare fuori quel qualcosa in più”.

LA FORZA DEL GRUPPO

“Siamo un gruppo molto unito. Questa è la vittoria di tutti: del mister, per come l’avevamo preparata in settimana, della squadra. Una parola per Petagna: Andrea, oltre al gol, ha fatto un grandissimo lavoro davanti. Ci ha fatto salire, poi a noi basta poco per cambiare l’inerzia della gara”.

LA TRASFERTA DI FROSINONE

“Dobbiamo migliorare il nostro cammino fuori casa. Nell’ultima trasferta abbiamo trovato un buon pari; contro il Frosinone i punti varranno doppio, sono una squadra forte, dovremmo prepararci al meglio per portare a casa dei punti”.