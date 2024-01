La ripresa degli allenamenti

09 gen 2024

Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center, dove la squadra è scesa in campo oggi per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato, la gara di domenica contro il Bologna all’Unipol Domus (qui i biglietti). Dopo un’attivazione, i calciatori hanno svolto un circuito tecnico e delle esercitazioni sul possesso palla. In chiusura serie di partitelle integrate da lavoro aerobico.

In gruppo Elio Capradossi e Jakub Jankto; lavori personalizzati per Jacopo Desogus.

Domani, mercoledì 10, nuova seduta di allenamento in programma al mattino.