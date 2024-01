POST GARA 🎙️

06 gen 2024

Andrea Petagna ha parlato così ai media al termine del match contro il Lecce.

LA GARA

“È stata dura, una battaglia in un campo molto pesante e difficile. La nostra gara è stata buona, potevamo andare in vantaggio nei primi dieci minuti, ma per una disattenzione siamo andati sotto. Nel secondo tempo abbiamo avuto il carattere e la voglia di riprenderla, dimostrando ancora una volta che ci siamo nella lotta salvezza. Abbiamo ottenuto un buon pari, nonostante puntiamo sempre alla vittoria. Oggi sono molto contento per la mia gara e per quella di tutta la squadra: ci dà morale e fiducia per le prossime gare".

MOMENTO PERSONALE

“C’è stata un po’ di sfortuna ultimamente in termini realizzativi ma l’importante è che ora stia bene: sto ottenendo la fiducia necessaria e continuità nelle ultime gare, che mi aiuta a dare il meglio per tutta la squadra".

IL GRUPPO

“Ho girato tante squadre ma difficilmente ho trovato un gruppo così unito: ci sono ragazzi seri, che si allenano bene ogni giorno grazie anche al Mister. Abbiamo un grande capitano come Pavoletti che carica il gruppo, ci sono altri giocatori esperti come Viola, Deiola, Lapadula Aresti che danno ogni giorno l’esempio a tutti. Cerchiamo in ogni partita di dare il massimo: anche se non arriva il risultato la prestazione e la voglia non mancano mai".

OBIETTIVO SALVEZZA

“Sarà un girone di ritorno difficile, come quello d’andata, ma se peccheremo un po’ meno di disattenzione o inesperienza riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo".