POST GARA 🎙

06 gen 2024

Così Gaetano Oristanio, autore della rete del pareggio, ai microfoni di Dazn al termine del match del “Ettore Giardiniero - Via del Mare” che ha visto i rossoblù pareggiare 1-1 contro il Lecce.

UN BUON PUNTO

“È stata una partita molto importante sia per me che per la squadra. Abbiamo ottenuto un buon punto, pesante, anche se eravamo venuti qui per cercare la vittoria. Dobbiamo dare di più e non dobbiamo accontentarci. Abbiamo affrontato una buona squadra come il Lecce: è stata una partita dura”.

SEMPRE IL MASSIMO

“Sono un ragazzo che lavora e che si sacrifica molto. Questa è una caratteristica che contraddistingue tutta la squadra: siamo un gruppo unito, pensiamo solo ad essere tutti pronti e a disposizione del Mister senza mollare mai e dando il 100% l’uno per l’altro, come abbiamo fatto oggi”.