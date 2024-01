MATCH REPORT 📋

Il Cagliari pareggia 1-1 a Lecce. Decisiva per i rossoblù, nella ripresa, la rete di Oristanio che recupera la rete del vantaggio dei salentini siglata da Gendrey.

LE SCELTE

Mister Ranieri opta per Scuffet tra i pali; Zappa a destra e Augello a sinistra con Goldaniga e Dossena come centrali difensivi; a centrocampo ritornano tra i titolari Nandez, sulla destra, e Makoumbou, al centro insieme a Prati; Oristanio è sulla sinistra. In avanti Viola a supporto del terminale offensivo Petagna.

INIZIO FRENETICO

Incomincia bene il Cagliari che si fa vedere spesso in avanti nei primi minuti di gioco. Al 4’ Viola batte il terzo calcio d’angolo in pochi minuti, il traversone scavalca la difesa e finisce tra i piedi di Nandez che mette la palla in mezzo trovando Dossena: il colpo di testa termina di poco al lato del palo. Al 10’ primo pericolo per la difesa rossoblù: Oudin, da calcio piazzato, crossa al centro dalla destra per Gonzalez che impatta di testa ma trova un prontissimo Scuffet che devia la palla in angolo. Oristanio si guadagna una punizione dal limite al 14’ che viene battuta da Viola sulla barriera: sulla respinta arriva Nandez che calcia fuori. Risponde subito il Lecce al 15’ ancora con Oudin che dalla distanza ci prova: la palla colpisce il palo esterno e finisce fuori.

VANTAGGIO LECCE

Al 31’ il Lecce va in vantaggio con Gendrey che colpisce di testa sul corner battuto da Oudin. Un minuto dopo Petagna cda fuori area riceve palla e si gira calciando però alto. Al 34’ ancora Cagliari: Augello dalla sinistra crossa in mezzo e sul secondo palo interviene di testa Oristanio che manda fuori. Vicinissimi al raddoppio i salentini al 38’: ancora da corner, Gonzalez svirgola sul secondo palo e Krstovic a porta sguarnita calcia fuori. L’ultima occasione della prima frazione è del Lecce al 46’: in ripartenza Gallo crossa basso e forte al centro dell’area, una serie di deviazioni mettono in difficoltà la difesa rossoblù. Termina così 1-0 il primo tempo.

LA RIPRESA

Subito in attacco il Lecce nel secondo tempo, al 49’ Gallo triangola bene sulla sinistra con Strefezza e in area a tu per tu con Scuffet calcia fuori. Ancora Gallo al 59’ che crea per il Lecce: il suo cross viene colpito da Krstovic che trova pronto centralmente Scuffet. Si accende Oristanio al 65’, dalla destra trova l’accelerazione giusta e si accentra facendo così partire il sinistro che finisce fuori.

LA RIPRENDE ORISTANIO

Al 68’ Viola batte un calcio di punizione dalla destra e trova al centro l’inserimento in spaccata di Oristanio che sigla il gol del pareggio. Due occasioni Cagliari al 71’: prima Prati da fuori trova Falcone che mette in angolo dopo una grande parata; Viola, dallo stesso calcio d’angolo, prova il gol ma la palla si stampa sul palo esterno. Non ci sono più emozioni nel finale di gara: termina 1-1. Un punto importante per l’obiettivo salvezza.