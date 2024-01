POST GARA 🎙

03 gen 2024

Le parole di Alessandro Deiola al termine di Milan-Cagliari.

ERRORI DA NON RIPETERE

“Una partita che ci fa male, ci dispiace. Dobbiamo essere più concreti quando arrivano le occasioni. Non abbiamo iniziato male oggi, siamo andati molto vicini al gol, abbiamo provato a giocare, siamo stati aggressivi. Poi ci siamo sciolti dopo il gol, questo non deve succedere".

TESTA AL LECCE

“A Lecce ci portiamo dietro le cose positive che abbiamo fatto fino a questo punto della stagione. Andremo lì per fare la nostra partita e portare a casa dei punti, fondamentali per il nostro cammino".

IL MISTER, UNA GUIDA

“Il Miister cerca di vedere anche il lato positivo delle cose, ci fa notare gli errore, li corregge in maniera positiva. È un allenatore molto importante, sta a noi seguirlo".