SALA STAMPA 🎙

03 gen 2024

+ -

Mister Ranieri commenta la sconfitta in Coppa Italia con il Milan. Queste le sue parole nel post gara.

RISULTATO GIUSTO

"Il risultato è giusto perché noi dopo il primo gol ci siamo sciolti. Chi gioca meno ha avuto un'opportunità, ma mi aspettavo qualcosa di più, non la hanno sfruttata. Dopo il primo gol abbiamo perso la libertà mentale, abbiamo iniziato giocando bene e dovevamo continuare così".

PIÙ CATTIVERIA

"Avevo detto ai ragazzi di dare tutto, domani cercherò di capire cosa è successo dopo lo svantaggio. È un peccato perché stavamo facendo davvero belle cose, ma continuiamo a incassare troppi gol per quella che è la mia mentalità. Dobbiamo essere più cattivi e anche più scaltri, non abbiamo complicato la vita al Milan e abbiamo subito in situazioni di gioco dove eravamo in vantaggio. Chiedo scusa ai tifosi".

A LECCE SARÀ BATTAGLIA

"Torneranno alcuni ragazzi che oggi riposavano o non erano al meglio, non potevo rischiarli e mi aspettavo di più da chi ha avuto l'occasione odierna. Sappiamo che a Lecce ci sarà da lottare su ogni pallone in un ambiente ostile e noi siamo una squadra che deve fare della lotta la prerogativa principale".