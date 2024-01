I convocati per Milan-Cagliari

01 gen 2024

Sono 22 i rossoblù a disposizione di mister Ranieri per la sfida contro il Milan, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 2 gennaio allo stadio “Meazza” (ore 21). Oltre a Tommaso Augello, Jacopo Desogus e Nahitan Nandez, che proseguono il lavoro personalizzato, restano alla base Alberto Dossena, Matteo Prati e Leonardo Pavoletti, impegnati in sedute di allenamento al CRAI Sport Center. Ritorna tra i convocati Elio Capradossi.

Questa la lista completa: