Circuiti di forza

31 dic 2023

La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro sportivo di Assemini in vista del prossimo impegno ufficiale: martedì 2 gennaio i rossoblù saranno di scena al “Meazza” per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan.

L’ultima seduta dell’anno ha visto i calciatori che hanno totalizzato più minuti nella gara di ieri svolgere un lavoro defaticante. Per gli altri lo staff ha previsto degli esercizi di attivazione e un circuito in palestra dedicato allo sviluppo della forza. Ha lavorato con il gruppo Elio Capradossi; personalizzato per Tommaso Augello, Nahitan Nandez e Jacopo Desogus.

Domani, 1° gennaio, la squadra si allenerà al pomeriggio: a seguire è in programma la partenza alla volta di Milano.