POST GARA 🎙

30 dic 2023

“C’è il rammarico per non aver conquistato una vittoria che sarebbe stata meritata. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa abbiamo creato tanto, dimostrando un grande spirito di squadra. Avevamo trovato il gol, c’è stata anche l’occasione del rigore. Peccato, ma abbiamo lottato sino alla fine. Questa è la mentalità giusta: dovremo affrontare le prossime gare con la stessa determinazione di oggi”: così il laterale rossoblù Paulo Azzi al termine dell’incontro pareggiato contro l’Empoli.

COGLIERE L’ATTIMO

“Ognuno di noi si prepara sempre per giocare, poi alla fine è il mister che decide chi parte dall’inizio. Io ero concentrato, sono contento per essermi fatto trovare pronto. Ho creato delle occasioni in fase offensiva, ho dato una mano in difesa con diagonali e chiusure. Il mister aveva proprio chiesto a noi laterali di aiutare i due centrali, dato che l'Empoli giocavano con due punte”.

PERCORSO DI CRESCITA

“Sulla chiusura che ho fatto nel primo tempo, ricordo che stavamo uscendo a destra, loro hanno recuperato palla e crossato in mezzo: a quel punto Maldini era in vantaggio su di me, per cui è stata provvidenziale la mia lettura, lo scatto in avanti e l’anticipo. Sono degli aspetti su cui sto lavorando tanto in settimana, per me sono tappe di un percorso di crescita”.

LA RICETTA DEL LAVORO

“Solo tre anni fa giocavo in Serie D, oggi ho l’opportunità di fare un campionato di altissimo livello. Sapevo di avere tanto potenziale, ma ero altrettanto consapevole di dover lavorare duro per crescere e migliorare. E ancora devo e voglio migliorare per coltivare i miei sogni. Ho un’opportunità grandiosa. La mia forza è cercare di essere sempre costante".

LA SPINTA DELL’UNIPOL DOMUS

“Giocare in casa, davanti al nostro pubblico, per me è davvero bellissimo. La spinta dei nostri tifosi ti trascina in campo, li ringrazio. Anche oggi ci hanno sostenuto sempre”.

L’IMPORTANZA DI VIOLA

“Nicolas è passato dalla gioia per aver fatto gol, poi annullato dal VAR, a sbagliare il rigore. Purtroppo il calcio è anche questo. Lui, però, hauna grande forza mentale che dimostra ogni giorno. D’altronde ci sono state anche partite in cui per noi è stato decisivo. Per questa squadra è un calciatore molto importante: dà l'esempio, mi aiuta, mi stimola a dare sempre il meglio di me”.