SALA STAMPA 🎙️

30 dic 2023

+ -

Claudio Ranieri parla così dopo lo 0-0 interno contro l'Empoli all'Unipol Domus.

LA PARTITA

"Abbiamo fatto un bel secondo tempo, dove abbiamo dato tutto e purtroppo non siamo stati fortunati, si vede che non è il nostro momento. Sapevamo che loro avrebbero giocato sui lanci e sulle seconde palle. Nel primo tempo li abbiamo chiusi bene, senza mai scoprirci. Poi nella ripresa ho inserito Luvumbo per attivare al meglio l’attacco e lui lo ha fatto bene. Lapadula inoltre aveva preso un colpo al costato ed era ammonito. Nel secondo tempo abbiamo attaccato meglio e loro si sono abbassati. Abbiamo cercato il varco giusto e poi negli episodi chiave non siamo stati fortunati. Ci è mancata fortuna, o cinismo, vedete voi... Ci sono dei periodi in cui ti dice così. Ma se continuiamo a giocare con questa volontà ci salveremo. Non sarà facile ma io ci credo, ci credono i ragazzi, anche grazie alla spinta di un pubblico che non ci abbandona mai”.

RINCORSA SALVEZZA

“Un punto in queste due gare lascia l’amaro in bocca, è vero. Ma c’è ancora un girone di ritorno più una partita. Noi ci salveremo solo continuando con questo spirito, quello che state vedendo da diverso tempo a oggi, pur non raccogliendo tutto ciò che meritiamo. Nel calcio hai solo due possibilità: mollare o continuare a lottare. E noi siamo sulla seconda via come mentalità. Questo io ho detto alla squadra dopo oggi: non molleremo mai. E questa è la cosa più importante. Bisogna avere la stessa mentalità della stagione scorsa in Serie B, quando andammo ai playoff e li vincemmo perché durante la stagione regolare ci preparammo giocando ogni gara come se fosse stata decisiva”.

VERSO IL 2024

“Speravo di arrivare alla fine dell’anno con circa 18 punti, visto che credo che con 36 punti ci si salverà. Non ci siamo ma non abbassiamo la testa. Quello che non abbiamo raccolto nel girone d’andata lo raccoglieremo nel girone di ritorno. Ne sono sicuro. Oggi non abbiamo subito gol, finalmente... È una magra soddisfazione ma andiamo avanti, sul VAR e l'arbitro dico che non era facile arbitrare oggi, il gol era giusto annullarlo perché anche se forse Caprile ha sbagliato l'uscita Pavoletti lo ha toccato. Il Var non ci è amico in questo periodo, ma è stata una decisione giusta”.

LA GESTIONE DELLA GARA

"La squadra stava dando tutto e stavamo andando bene, non ho avuto l'intenzione di toccare un equilibrio che stava funzionando. Nel finale abbiamo giocato il tutto per tutto con ragazzi freschi, però qualcosa abbiamo pagato sbagliando alcune situazioni. Viola? A fine gara era molto dispiaciuto, ma solo chi gioca può sbagliare e capita. Noi le responsabilità le dividiamo come squadra, non c'è problema”.

ORA IL MILAN IN COPPA ITALIA

“Per noi è un’opportunità, soprattutto per quelli che non giocano spesso. Sicuramente non metterò dentro i giocatori che poi mi serviranno a Lecce. Come abbiamo fatto a Udine, e siamo andati avanti… Se poi il Milan sarà bravo a batterci gli faremo i complimenti”.