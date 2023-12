MATCH REPORT 📋

30 dic 2023

+ -

Pareggio all’Unipol Domus tra Cagliari e Empoli. Nella sfida salvezza contro i toscani, i rossoblu vengono bloccati sullo 0-0.

LE SCELTE

Mister Ranieri sceglie Scuffet tra i pali; in difesa, da destra verso sinistra, Zappa, Dossena, Goldaniga e Azzi; in mediana Sulemana Prati e Deiola con Viola a supporto di Pavoletti e Lapadula.

PRIMO TEMPO DELICATO

Inizio di partita molto a rilento, si sente il peso di una sfida molto delicata in chiave salvezza con le due squadre che non si sbilanciano e rimangono molto compatte.

La prima occasione della partita è dell’Empoli: al 13’ Cacace lancia lungo per Caputo che dalla sinistra mette la palla dentro per Maldini: recupero provvidenziale da parte di Azzi che mette in corner e salva i rossoblu. Si fa vedere più volte il Cagliari in avanti con alcune scorribande sulla fascia guidate da Azzi. È lo stesso brasiliano a guadagnarsi un corner al 36’ battuto da Viola che trova sul primo palo Prati, il quale va vicino al primo gol in Serie A: la palla finisce sull’esterno della rete. La prima frazione termina sullo 0-0, senza grandi emozioni e senza tiri in porta dopo 4 minuti di recupero dovuti alle tante interruzioni e all’on field review dell’arbitro Maresca, per un presunto cartellino rosso per Zappa: non assegnato perché l’azione dei toscani era viziata da un fallo su Pavoletti.

CAGLIARI AGGRESSIVO

Il secondo tempo inizia con un cambio in attacco per il Cagliari: Luvumbo sostituisce Lapadula. Un Cagliari più arrembante e aggressivo all’inizio del secondo tempo mette molto in difficoltà l’Empoli. Al 55’ si supera Caprile su Pavoletti che colpisce di testa uno dei tanti palloni messi al centro dell’area nei primi 10 minuti del secondo tempo.

URLO STROZZATO IN GOLA

Al 65’ Viola trova da calcio piazzato la rete del vantaggio ma Maresca richiamato per la seconda volta all’on field review decide di annullare il gol rossoblu per un intervento, giudicato falloso, di Pavoletti sul portiere Caprile.

PARTITA VIVA

L’Empoli si fa vedere pericolosamente in avanti per la prima volta nel secondo tempo al 70’: Cambiaghi da posizione defilata cerca la porta ma trova un attento Scuffet. Al 79’ Walukiewicz sbraccia in area di rigore e colpisce Pavoletti causando un fallo da calcio di rigore. Dal dischetto va Nicolas Viola che viene ipnotizzato da Caprile, mantenendo il risultato sullo 0-0.

OCCASIONE FINALE

Per gli ultimi minuti di partita cambia il Cagliari: entrano Mancosu, Oristanio, Petagna e Azzi per Viola, Sulemana, Pavoletti e Jankto. Con 8 minuti di recupero ci prova il Cagliari: Petagna al 95’, servito da Oristanio, si gira bene in area e trova, ancora una volta, un miracoloso Caprile. La partita termina così con il risultato di 0-0.