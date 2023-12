SALA STAMPA 🎙️

28 dic 2023

+ -

Ospitata dal partner Palazzo Tirso di Cagliari, si è svolta questo pomeriggio la consueta conferenza stampa pre gara di mister Ranieri. L'allenatore rossoblù ha incontrato i media per presentare la sfida di sabato contro l’Empoli, di seguito le sue parole:

PARTITA DELICATA

“Sarà una partita delicata per entrambe le squadre, dobbiamo sfruttare il fattore campo. L’Empoli pressa molto, viene a prenderti alto. Ci sarà da combattere su ogni pallone: conosciamo le insidie, ci siamo preparati per affrontarle”.

UNITÀ D’INTENTI

“Il clima di festa durante l’allenamento a porte aperte di ieri dimostra l’unione d’intenti con i nostri tifosi. Chi era presente ha potuto vedere quello che vedo ogni giorno, l’intensità che i ragazzi mettono quotidianamente in quello che fanno: è davvero un vero spettacolo”.

GUARDARE AVANTI

“L’episodio chiave con il Verona è stata l’espulsione, è successo tutto in quei pochi secondi. Il nostro errore è stato non far gol nel primo tempo quando abbiamo creato tanto senza raccogliere nulla. Ora però guardiamo avanti, esiste solo il futuro”.

ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA

“Ci aspettano Empoli, Milan e Lecce in pochi giorni, noi pensiamo partita dopo partita. Nel nostro stadio facciamo bene, in trasferta non arrivano i risultati, ma sono sicuro che continuando così faremo bene anche fuori dalle mura amiche. Vedo super motivati anche i ragazzi che stanno giocando meno: non ho nulla da rimproverare a questo gruppo, è composto da grandi professionisti, soprattutto da ragazzi davvero attaccati alla maglia”.

SUI SINGOLI

“Perderemo Luvumbo per la Coppa d’Africa, è un peccato perché ci dà la possibilità di cambiare sempre la partita, spero faccia bene in Nazionale e non si infortuni. Hatzidiakos sa che in questo momento non sta rendendo al massimo, ma è un giocatore di livello e già a Verona ha fatto bene. Prati è giovane e sta facendo ottime cose, siamo contenti. Nandez è un giocatore generosissimo, dà sempre tutto per il Cagliari. È concentrato e pensa solo al campo”.