Al lavoro in vista dell’Empoli

27 dic 2023

Una mattinata di festa al CRAI Sport Center di Assemini, dove mister Ranieri e la squadra hanno svolto un allenamento a porte aperte ai tifosi. Applausi, affetto e tanto entusiasmo: in cinquecento hanno popolato la tribuna “Carlo Enrico Giulini” e il bordocampo; presenti tante famiglie e bambini.

La seduta è iniziata con dei lavori atletici di attivazione, a seguire esercitazioni dedicate al possesso palla. Poi spazio ad una partita a tutto campo giocata a ranghi misti, rossi contro gialli, terminata in pareggio con le reti di Luvumbo e Jankto. Sessione di lavori atletici personalizzati – tra palestra e campo - per Capradossi, Desogus, Goldaniga, Nandez, Prati e Radunovic.

Domani, giovedì 28, nuovo allenamento in vista della gara di sabato contro l’Empoli (i biglietti). Al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare il match: appuntamento alle 13.15, la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.