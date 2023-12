Lavori atletici

26 dic 2023

Al CRAI Sport Center di Assemini è ripresa la preparazione alla gara di sabato 30, quando all’Unipol Domus i rossoblù ospiteranno l’Empoli (ore 15). La seduta odierna è iniziata in palestra con la squadra impegnata in un circuito dedicato allo sviluppo della forza; in campo esercitazioni tecniche e lavoro atletico con cambi di direzione.

Domani, mercoledì 27, è in programma al mattino una seduta di allenamento a porte aperte. I posti a disposizione sono terminati: i tifosi potranno accedere al CRAI Sport Center dall’ingresso di via Sa Ruina, mostrando il proprio pass. Apertura cancelli dalle ore 10, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.